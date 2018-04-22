Восточный Каламун за сутки покинули почти 3 тыс. боевиков и членов их семей

За сутки из района Восточный Каламун в сирийской провинции Дамаск вышло свыше 1,1 тыс. боевиков и членов их семей, всего район покинули почти 3 тыс. боевиков с семьями, сообщил глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

Он отметил, что вывод боевиков продолжается второй день «через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба». За сутки район покинули 1 тыс. 156 боевиков и членов их семей.

Большинство (1 тыс. 117 человек) на 35 автобусах вывезены в Африн, 39 человек – в лагерь беженцев Эр-Рукабан в районе Эт-Танф, передает РИА «Новости».

Боевики сдали девять единиц вооружения, 8,5 тыс. боеприпасов, 212 ручных гранат и один пояс «шахида».

Всего из района вышли 2,85 тыс. боевиков и членов их семей.