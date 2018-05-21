Захарова прокомментировала сообщения об уходе Лаврова с поста главы МИД

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала сообщения о причинах, по которым глава МИД России Сергей Лавров якобы должен покинуть свой пост.

По словам Захаровой, подобные сообщения, появившиеся где-то с января, «были заказом извне, потому что отечественная внешняя политика так или иначе стоит сейчас на передовой», передает ТАСС.

«Мы прекрасно знаем, какое количество информационных структур по якобы борьбе с российской пропагандой было создано по периметру России, сколько денег на это выделяется», – сказала дипломат в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Напомним, в минувший понедельник стало известно, кто возглавит МИД.

Ранее появлялась информация о возможной отставке Лаврова.