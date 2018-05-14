Стало известно, кто возглавит МИД и Минобороны России

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу сохранят посты в обновленном составе российского правительства.

Об этом сообщили источники РИА «Новости» в парламенте. По их данным, скорее всего, своих министерских постов лишатся министры транспорта Максим Соколов и сельского хозяйства Александр Ткачев.

Алексей Гордеев, как и Антон Силуанов, будет совмещать посты вице-премьера и министра. Гордеев, как уже сообщалось ранее, возглавит Минсельхоз.

Сообщается также, что Денис Мантуров останется министром промышленности и торговли.

Напомним, 7 мая Дмитрий Медведев озвучил список кандидатов в вице-премьеры, в котором не оказалось Дмитрия Рогозина, Игоря Шувалова и Аркадия Дворковича.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о возможной отставке Лаврова.