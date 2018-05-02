Для дипломатии Трампа придумали специальный термин

Посол Японии в Вашингтоне Синсукэ Сугияма рассказал, что президент США Дональд Трамп в отношениях с японским премьером Синдзо Абэ применяет «чизбургерную дипломатию».

«На встрече в Мар-а-Лаго была очень хорошая атмосфера. Наши лидеры, конечно, опять играли в гольф. И даже ели чизбургеры. Не знаю, называете ли вы это «чизбургерной дипломатией», а не «гольф-дипломатией», но они провели вместе долгое время – семь часов или около того», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, у президента США и премьера Японии были «хорошие и глубокие дискуссии».

Речь идет о визите Абэ в США в середине апреля – тогда Трамп принял премьера Японии в личной резиденции во Флориде, где находится его собственный гольф-клуб.

В ноябре 2016 года Трамп и Абэ также играли в гольф в Японии.

Сугияма заявил, что Япония считает отношения Абэ и Трампа «положительными и действительно продуктивными». В частности, американский лидер призывает КНДР в скорейшие сроки освободить похищенных японских граждан.