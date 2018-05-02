Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 мск среды вырос на 41 копейку – до 63,38 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек – до 76,16 рубля.

Июльский фьючерс марки Brent вырос на 0,51% – до 73,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».