Очевидцы рассказали о нападении на церковь в Грозном

Нападение на православный храм Михаила Архангела в центре Грозного произошло во время вечерней службы, рассказала прихожанка церкви Тамара Погорелова.

«Во время вечерней службы в храме около 15.00 мы услышали стрельбу на улице. В храме находилось около 15 прихожан, один из мужчин бросился закрывать дверь стулом», – рассказала женщина РИА «Новости».

Она сказала, что стрельба велась из пистолетов и автоматов. Люди в церкви воткнули стул в дверь и держали ее, в тот момент один из прихожан получил ранение. Женщина уточнила, что раненым оказался врач из Гудермеса.

По ее словам, все находившиеся внутри храма люди были перепуганы. Дети батюшки находились во дворе церкви. «Жена батюшки успела выскочить на улицу и быстро завести детей в дом», – рассказала женщина.

Еще один очевидец, который находился внутри церкви, Сергей рассказал, что услышав беспорядочную стрельбу на улице, они сразу заблокировали дверь, ведущую в храм. «Снаружи вход в церковь охраняют четверо прикомандированных в Чечню военнослужащих. Мы сразу начали звонить по номерам экстренных служб», – рассказал мужчина.

Ситуация в Грозном в настоящее время спокойная.

О нападении на православный храм ранее в субботу сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он лично руководил спецоперацией по ликвидации боевиков, которая, по его словам, была проведена за несколько минут. В результате нападения боевиков на православную церковь Архангела Михаила в центре Грозного были убиты двое полицейских, еще двое ранены, также погиб один прихожанин.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал атаку «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман».