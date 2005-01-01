СК раскрыл подробности атаки на православный храм в Грозном

В результате нападения боевиков на православную церковь Архангела Михаила в центре Грозного были убиты двое полицейских, еще двое ранены, также погиб один гражданский, сообщает Следственный комитет.

Следственный комитет России по Чеченской Республике возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), говорится в сообщении на сайте СК.

По предварительным данным, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Личность погибшего прихожанина церкви устанавливается.

Уничтожены четверо боевиков, у которых обнаружили ножи и гладкоствольное ружье, сообщили в СК.

Следователи собираются установить все обстоятельства трагедии и дать юридическую оценку произошедшему.

«Первоначальные следственные действия и показания очевидцев дают основания полагать, что профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв», – говорится в сообщении.

О нападении на православный храм ранее в субботу сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он лично руководил спецоперацией по ликвидации боевиков, которая, по его словам, была проведена за несколько минут.