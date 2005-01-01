Боевики напали на православный храм в центре Грозного

Боевики попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в результате погибли двое сотрудников полиции и один прихожанин. Нападавшие уничтожены в ходе спецоперации.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о нападении на церковь. «Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан», – приводит его слова РИА «Новости».

Кадыров уточнил, что все четверо боевиков были уничтожены в «результате немедленно проведенной спецоперации».

Он уточнил, что полицейский скончался от полученных ранений, один прихожанин получил ранения средней тяжести.

Осведомленный источник чуть позже уточнил, что один прихожанин и два полицейских погибли в результате нападения.

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», – подчеркнул Кадыров.

Он рассказал, что лично прибыл к месту происшествия и контролировал проведение спецоперации, которая заняла несколько минут.

Личности боевиков устанавливаются.

Церковь Михаила Архангела – православный храм в центре Грозного.