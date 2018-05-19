Разлив нефтепродуктов произошел в порту Якутска

В городском канале речного порта в Якутске произошел разлив нефтепродуктов; водозабор находится ниже по течению реки, сообщает министерство ЖКХ и энергетики региона.

Инцидент, о котором сообщается в субботу, произошел в накануне, 18 мая.

Разлив случился на территории базы ООО «Cудоходная компания Якутск» во время демонтажа старого речного судна, передает РИА «Новости».

Район загрязнения оцепили боновыми ограждениями, частично обработали сорбентом.

Отмечается, что в пробах воды, отобранных «Водоканалом» в акватории водозаборных сооружений и станции первого подъема, содержание нефтепродуктов ниже предельно допустимой концентрации (ПДК), потому угрозы загрязнения водоснабжения Якутска «маловероятна».

Однако министр охраны природы Сахамин Афанасьев сообщил в интервью телеканалу «Якутия 24», что разлив нефтепродуктов создает угрозу питьевому водоснабжению города, так как «речпорт работает очень медленно по устранению нефтепродуктов на реке».

«Нефтепродукты выносит на водозабор, таким образом создает угрозу питьевому водоснабжению, так как расположено выше водозабора и судоходного канала. Вчера провели выездную комиссию по чрезвычайной ситуации», – добавил Афанасьев.

В данный момент минприроды республики проводит проверку по этому факту, возбуждено административное дело.



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