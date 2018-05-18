На «Радио Россия» детям запретили петь про Христа

Музыкант и певица Александра Ярчевская рассказала о скандале, случившемся на «Радио России» перед эфиром программы «Действующие лица».

«Сегодня был скандал на «Радио Россия». Детской группе театра Покровского – 40 лет. Мы должны были петь фрагменты из «Ростовского действия». Приходит продюсер и во время репетиции говорит, что «пропаганда христианства на нашем радио запрещена. У вас в «песнях» слово «Христос» присутствует. Давайте другие песни», – написала Ярчевская в своем Facebook.

По словам виолончелистки, группа пыталась объяснить продюсеру Софии Арендт, что к «пропаганде» этот светский спектакль отношения не имеет. Также участники спектакля задались вопросом, почему заранее не было оговорен запрет на христианскую тематику. В ответ продюсер спросила, можно ли обойтись «как-то без Христа».

«Тогда я сказала нашему хормейстеру Елене Львовне, что участвовать в этом не буду. И простите меня, но в первый раз за 15 лет мне плевать на театр, потому что иначе я прямо здесь могу снять крестик и предать Того, кого люблю», – сказала музыкант.

В итоге продюсер на заявление артистки заметила, что она «предает своих товарищей и поступает не по-христиански». Также Арендт заявила, что Ярчевская может про Христа «на радио «Радонеж» или радио «Вера» петь».