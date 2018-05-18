Порошенко назвал российские власти «клубом почитателей Сталина»

Выступая на мероприятиях по случаю 74-й годовщины депортации крымских татар, президент Украины Петр Порошенко назвал российскую власть «клубом почитателей Сталина».

«Клуб почитателей Сталина, который в настоящее время верховодит за кремлевской стеной, возобновил политику преследования крымских татар», – цитирует Порошенко «Укринформ».

«Тысячи наших соотечественников – крымских татар и этнических украинцев из-за непосредственной угрозы их жизни должны были покинуть родительские дома», – подчеркнул Порошенко.

По его словам, крымскотатарский народ десятилетиями «вел смелую и настойчивую борьбу с советским режимом за возвращение на родную землю».

«В середине 1980-х вы первыми из порабощенных народов вышли на Красную площадь Москвы требовать своих национальных прав. Эпоха независимости Украины стала временем ренессанса, расцвета, возрождения. Впрочем, я должен признать, что государственная власть предыдущих лет недооценила не только роль Вооруженных сил, но и проукраинский потенциал крымскотатарского народа», – отметил Петр Порошенко.

На Украине 18 мая отмечается День памяти жертв депортации крымских татар, проведенной властями СССР в 1944 году.

В апреле 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского народа. Путин также отмечал необходимость принятия всех необходимых политических и законодательных решении, которые завершат процесс реабилитации крымскотатарского народа. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что одним из первых актов после вхождения Крыма в состав России было установление трех государственных языков, в том числе крымскотатарского, чего «никогда не было, пока Крым был в составе Украины».

В настоящее время на полуострове проживают около 260 тыс. крымских татар. После воссоединения Крыма с Россией практически 100% крымских татар получили паспорта граждан России, они также широко представлены в органах власти.