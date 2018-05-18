Опубликован приказ о наказании матроса ВМФ за рождение дочери

Командир дислоцированной в Японском море войсковой части 63929, капитан II ранга Д. Дмитренко издал необычный приказ в связи с рожднием у старшего матроса Николая Кошкина дочери.

«Несмотря на нехватку в Военно-Морском Флоте России квалифицированных кадров имеются случаи недобросовестного исполнения своих обязанностей, так в результате неграмотных, простых, но неумелых движений старшего матроса контрактной службы Кошкина Николая Павловича 15 мая 2018 года в 19.20 (8.20 мск), Кошкина Виктория Валерьевна вместо будущего защитника родины, весом два килограмма 980 грамм и ростом 52 сантиметра родила девочку Арину», – говорится в приказе, который опубликовал Telegram-канал «Майор и Генерал».

В связи с этим капитан Дмитренко приказал «за недобросовестное исполнение своих обязанностей по укомплектованию и укреплению славного Флота Российского, поздравить старшего матроса контрактной службы Кошкина Николая Павловича с рождением дочери», в также выдать ему 150 грамм коньяка.

В дальнейшем капитан Дмитренгко приказал считать матроса Кошкина «бракоделом» и «выбросить в Японское море» в определенных координатах.