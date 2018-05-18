Ученые заявили о грядущей смертельной эпидемии

Невосприимчивый к лечению грибок может в ближайшее время привести к эпидемии, которая уничтожит все растения, животных и людей, следует из исследования ученых из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета.

Как пишет журнал Science, исследователи выяснили, что грибок вскоре может превратиться в подобие устойчивых к антибиотикам «супербактерий» и потерять восприимчивость к противогрибковым препаратам, передает РИА «Новости».

В частности, этому способствует регулярное использование препаратов для лечения грибкового стоматита, эпидермофитии стоп, дерматофитии и онихомикоза.

По данным ученых, угроза недооценена и вскоре проявит себя, так как препараты уничтожают лишь слабые культуры грибков, а сильные выживают и эволюционируют, приобретая неуязвимость к противогрибковым препаратам.

Исследователи утверждают также, что грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия, а смертность от болезней, вызванных грибками, сравнима со смертностью от СПИДа и туберкулеза.

Напомним, в январе 2012 года грибок убил миллионы летучих мышей в Северной Америке. Заболевание, поражающее во время зимней спячки перепонки и кожу млекопитающих подотряда рукокрылых, вызывают смертоносные плесневые грибки Geomyces destructans.