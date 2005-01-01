Порка казаков с митинга оказалась имитацией

В казачьем руководстве провели совещание, на котором обсуждали поведение казаков на митинге 5 мая в Москве, по итогам которого провинившихся высекли «символично», сообщают знакомые с ситуацией источники.

Как передает Telegram-канал Mash, казаков, которые участвовали в потасовке с участниками оппозиционного выступления в Москве.

При этом в сообщении отмечается, что «пороли провинившихся символично, не по-настоящему».

«Можно сказать, нежно погладили нагайкой по спине. Силу не применяли, потому что по закону у нас запрещены телесные наказания: за это можно нарваться на уголовное дело», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что казаки провели сход и высекли нагайками своих соплеменников, которые 5 мая атаковали протестующих на Пушкинской площади.

Напомним, 5 мая в Москве якобы за митингом сторонников Алексея Навального «Он вам не царь» пришли наблюдать казаки и люди в форме времен Великой Отечественной войны. Во время акции между казаками и сторонниками оппозиции произошла потасовка. Центральное казачье войско заявило, что 5 мая на Пушкинской площади казаки якобы выражали гражданскую позицию.