Казаков с нагайками с Пушкинской площади высекли

Казаки провели сход и высекли нагайками казаков, которые 5 мая выпороли нагайками протестующих на Пушкинской площади.

«Да, мы провели сход. Наказали тех, кто дал отпор нагайками. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз», – рассказал казачий блогер Василий Ящиков, пишет Business FM.

Ящиков говорит о наказании тех казаков, которые 5 мая били нагайками протестующих на Пушкинской площади. После инцидента казаки провели внутреннее расследование и наказали нарушителей.

Напомним, ранее суд оштрафовал только одного из казаков, принимавшего участие в столкновениях 5 мая на Пушкинской. Им стал Евгений Федорченко – бывший сотрудник вуза по линии военкомата. Причем штраф ему был выписан не за избиение, а за нецензурную брань.

Известно, что по факту избиения написано около десяти заявлений в полицию.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов отметил, что ответы из силовых структур можно будет ждать через месяц.

«Могут быть отказы, потом будет обжалование в прокуратуру, прокуратура может вернуть дела обратно. Это достаточно долгий процесс, надеяться на какое-то быстрое решение не приходится», – уточнил Смирнов.

Напомним, 5 мая в Москве понаблюдать за митингом сторонников Алексея Навального «Он вам не царь» пришли казаки и люди в форме времен Великой Отечественной войны с гармошками. Во время митинга между казаками и сторонниками оппозиции произошла потасовка.

Центральное казачье войско (ЦКВ) заявило, что 5 мая на Пушкинской площади казаки выражали гражданскую позицию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как московские либералы пытались представить субботний митинг избиением полицейскими беззащитных подростков