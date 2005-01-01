Госдеп прокомментировал возможность санкций против «Северного потока – 2»

Замдиректора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк в ходе выступления в Берлине заявила, что Вашингтон собирается предотвратить реализацию проекта «Северный поток – 2», пишет Spiegel.

По ее словам, США не исключают введения санкций против «Северного потока – 2», но надеются, что дело до этого не дойдет. «Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», – передает ее слова РИА «Новости».

У нее спросили, связана ли позиция Вашингтона с желанием продавать в Европе сжиженный газ, она заявила, что США руководствуются геополитическими и энергетическими причинами.

Между тем Германия подчеркивала, что энергозависимость страны от России не возрастет после реализации проекта газопровода «Северный поток – 2».