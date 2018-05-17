Франция потребовала от США не строить из себя «экономического жандарма планеты»

США не имеют права быть экономическим жандармом планеты, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Париж заявил, что «экономические экстерриториальные санкции недопустимы», они являются «не только оружием устрашения», но и просто «подлинным оружием», передает ТАСС со ссылкой нас Figaro.

Франция призвала ЕС «выступить единым фронтом», усилив европейский регламент 1996 года о блокировании экстерриториальных законов США о санкциях. Ле Мэр предлагает включить в регламент санкции США против Ирана и превратить документ в «юридический щит».

Париж также считает, что необходим «независимый финансовый институт, который позволит финансировать ведение бизнеса» европейскими компаниями «с любыми компаниями мира», так как «блокирование каналов финансирования грозит сделать невозможным ведение какой-либо торговли» с государствами, в отношении которых введены санкции.

По мнению Ле Мэр «создание такой финансовой структуры является ключевой стратегической задачей» и должно стать ответом на санкции США.

«В настоящее время мы рассматриваем целый ряд возможных вариантов», – заявил министр.

8 мая США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций, это решение вызвало резкое неприятие со стороны ЕС.