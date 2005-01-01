Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе.

Европейский союз не намерен отказываться от закупок иранской нефти из-за американских санкций. «Я располагаю информацией, что ЕС намерен при оплате иранской нефти перейти с доллара США на евро», – рассказал РИА «Новости» дипломатический источник в Брюсселе.

Иран и шестерка международных посредников – Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия – в 2015 году подписали соглашение об отказе Ирана от ядерной программы в обмен на снятие экономических санкций. Однако президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Он потребовал немедленно начать восстанавливать санкции против Ирана. Также Вашингтон пригрозил санкциями в отношении стран, которые продолжат сотрудничать с Ираном. Вот только пять стран – гарантов соглашения осудили решение Трампа, указав на опасные последствия выхода США из сделки.

Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини провела в Брюсселе переговоры с министрами иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и Ирана. Стороны договорились разработать программу укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке с Ираном. В том числе речь идет о продолжении торговли нефтью.

«В последнее время отношения ЕС с США нельзя назвать слаженными. Всему виной резкие действия Трампа по защите американской экономики. ЕС находится на грани торговой войны с США. Тем не менее ЕС прикладывает все усилия, чтобы конфликт с США не разрастался, но как-то ответить на американское давление он должен, поэтому переход на евро в сделках с Ираном – вполне логичное решение. Тем более что это укрепит евро», – говорит первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова.

Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК. На него приходится около 4% глобального предложения на рынке нефти. Согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК от 14 мая, экспорт нефти из Ирана составил в апреле 2,62 млн баррелей в сутки, что стало рекордом с начала снятия санкций два с половиной года назад. Основными покупателями иранской нефти являются Китай, Индия, Южная Корея и Япония, на них приходится 60% экспорта.

Если США введут санкции в отношении иранской нефти, то, по экспертным оценкам, предложение черного золота на рынке может сократиться на 350–500 тыс. баррелей в сутки. Примерно такие объемы и закупает ЕС у Ирана. Правда, компенсировать выпадающие объемы готова Саудовская Аравия. Возможно, этого и не потребуется, если европейские страны, прежде всего Франция и Италия, не станут прерывать поставки нефти из Ирана вопреки санкциям США.

Переход Европы с доллара на евро при закупке иранской нефти – это серьезный укол Вашингтону.

«ЕС будет рассчитываться в евро через свои собственные платежные системы и банки, чтобы США в случае санкций не смогли заблокировать эти платежи или заморозить средства на счетах», – говорит замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева. Оплата в евро к тому же сейчас очень выгодна, учитывая укрепление европейской валюты. Заодно Брюссель сделает важный шаг на пути дедолларизации своей экономики.

Серьезного удара по доллару от такого решения Евросоюза ждать, конечно, не стоит. Европа закупает не так много иранской нефти. Однако это может стать лишь началом более масштабных действий Брюсселя. Европейские страны недавно заявили, что работают над планом постепенного отказа от расчетов в долларах и даже хотят ввести стимулирующие меры для своих компаний по уходу в евро.

Центральные банки мировых держав весной также объявили о планах по сокращению запасов в долларах и по наращиванию резервов в евро. Сейчас основная доля (более 60%) всех мировых валютных резервов хранится в долларах, а доля европейской валюты составляет всего 20%. Когда все эти меры начнут реализовываться, вот тогда стабильность доллара будет под угрозой, говорит Кокорева.

В 1973 году США, Саудовская Аравия и ОПЕК заключили соглашение о продаже нефти исключительно в долларах в обмен на военную защиту. В итоге доллар и нефть стали взаимозависимы. Кроме того, эта сделка послужила одним из краеугольных камней американского финансового могущества. Однако развивающиеся страны периодически критикуют такой подход, грозя уйти от долларовых расчетов за поставки нефти. На практике на это шли единицы. Но санкционная политика США заставляет недовольных активней переходить от слов к делу. США своими санкциями, как против России, так и против Ирана, подталкивают другие страны активней играть против гегемонии доллара.

Например, Россия и Индия еще во время предыдущих санкций перестали торговать с Ираном в долларах, перешли на бартерные и другие сделки для обхода ограничений. А с лета 2017 года Россия начала принимать вместо долларов юани в качестве оплаты поставок нефти в Китай. Предполагается, что Пекин сможет покупать за юани также и российский газ. Недавно Китай запустил на бирже в Шанхае торги нефтяными фьючерсами в юанях.

Впрочем, и Россия в подавляющей степени продает нефть все еще в долларах, в том числе Евросоюзу, Белоруссии и Китаю. По крайней мере, в долгосрочных контрактах цены прописаны в американской валюте, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В юанях продаются лишь небольшие объемы.

На эту тему

Китай вообще наиболее активно действует в этом направлении. С Россией он договорился торговать в национальных валютах, а не в долларах, еще в 2015 году, заключив соглашение о своп-линиях (речь не об углеводородах). Подобные сделки КНР заключил с десятками стран АТР. Постепенно снижается и доля доллара в резервах ряда крупных держателей американского долга.

«Доллар очень сильная валюта. Но вода камень точит. Тенденция, которую мы наблюдаем в последние годы – рост влияния национальных валют – через годы и десятилетия может серьезно пошатнуть американскую гегемонию на финансовом рынке», – говорит Тамара Касьянова. Правда, после ухода Трампа политика США может значительно измениться и взаимопонимание с ЕС может усилиться, что, в свою очередь, снова укрепит доллар, добавляет она.