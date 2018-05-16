В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа на Крымском мосту

В Федеральной службе безопасности объяснили, почему президент России Владимир Путин во время открытия Крымского моста не был пристегнут ремнем безопасности за рулем «КамАЗа».

«Президент Владимир Путин принял участие в культурно-массовом мероприятии – торжественном открытии Крымского моста 15 мая. На тот момент Крымский мост не являлся дорогой общего пользования, а фактически имел статус строительной площадки. Движение по которой не регулируется нормами ПДД», – приводит «Газета.ру» слова замначальника центра по связям с прессой и общественностью ФСО Дениса Симонова.

По его словам, тот факт, что Путин не использовал ремни безопасности, не создавал угрозы его безопасности.

Симонов напомнил, что официально движение по Крымскому мосту открыли 16 мая в 5.30.

Отметим, что у СМИ также возникли вопросы, есть ли у Путина водительские права для управления «КамАЗом», однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент получил права на управление грузовым автомобилем около 20 лет назад.