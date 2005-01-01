Киркоров выругался матом на шведском ТВ

В эфире одного из шведских телеканалов певец Филипп Киркоров выругался матом на мешавшего ему человека.

Российский певец Филипп Киркоров вышел из себя и выругался в эфире одного из телеканалов Швеции, пишет telegram-канал Super.

«А нельзя не шуршать и пойти *** отсюда? Спасибо!», – остро отреагировал Киркоров на шум за кадром.

Перед этим он извинился перед ведущим, с которым они по-английски обсуждали песенный конкурс «Евровидение», однако шум отвлек Киркорова от интервью.

«Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений», – примерно так перевели выругавшегося Филиппа Киркорова в эфире шведского телеканала.

Личность человека, помешавшего Киркорову шумом, осталась неизвестной.

Киркоров снял видео, где обругал матом Урганта за Пугачеву.