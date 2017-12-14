Киркоров снял видео, где обругал матом Урганта за Пугачеву

В новом клипе Филиппа Киркорова на хит «Цвет настроения синий» снялись звезды отечественной сцены: Тимати, Бузова, Лепс, Гнойный и другие. В рамках видео Киркоров раскритиковал продюсера Ивана Урганта за его предложение Пугачевой.

Новый клип Филиппа Киркорова опубликован на YouTube, и начинается словами героя мультсериала «Смешарики» о том, что нужно отбросить инфантилизм и повзрослеть. Лирический герой Киркорова в черном парике курит сигарету, несмотря на кашляющего ребенка, выходит из дома, и играет на спортивной площадке с детьми, которые пьют и курят (согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики).

Далее кадры сменяются сценой в магазине, где продюсер Яна Рудковская с сыном выбирают продукты, но хулиганы во главе с Киркоровым меняют воду в руках ребенка на открытую бутылку алкоголя. Мальчик делает глоток, морщится, это видит Рудковская, и кричит на Киркорова, после чего он делает в ее сторону неприличный жест со средним пальцем. Тот же жест позже в свой адрес от Киркорова получил Гнойный.

На кассе сидит продавщица, ее играет Ольга Бузова. Киркоров предъявляет свой настоящий паспорт. В клипе снялся Тимати, представ в образе многодетного образцового отца, певец Григорий Лепс примерил на себя роль бомжа.

Позже Киркоров едет в пустом метро, но видит со спины женщину, похожую на Пугачеву. Действие клипа резко переносится в гримерную, где Иван Ургант обсуждает с Киркоровым дальнейший сценарий. Певцу не нравится идея Урганта о том, что Пугачева якобы вставляет ему в рот синий леденец, и нецензурно отзывается о таком сценарии, предложив классический вариант, в котором пожилые поклонницы несут ему цветы.