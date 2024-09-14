Путин заявил о гордости за вклад дагестанцев в отражение агрессии террористов в 1999 году

Tекст: Елизавета Шишкова

«Уважаемые друзья, 25 лет назад, в сентябре 1999 года, в жестоких боях были разгромлены банды международных террористов, вероломно вторгшихся на территорию Республики Дагестан. Тогда, в тяжелых для Северного Кавказа и всей страны испытаниях, воочию проявились лучшие качества нашего многонационального народа: сплоченность, самоотверженность, беззаветная любовь к Родине, ответственность за ее судьбу», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин напомнил, что ополченцы Дагестана вместе Вооруженными силами, добровольцами из многих российских регионов «нерушимой стеной встали на пути врага, своим примером показали силу единения людей перед общей угрозой».

«Мы искренне гордимся вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, их сегодняшними подвигами в ходе специальной военной операции», – отмечается в телеграмме.

Также глава государства отметил значимую роль возглавлявшего в те годы Дагестан Магомедали Магомедова. «Всегда буду помнить встречи с этим выдающимся государственным деятелем, мужественным, наделенным несгибаемой волей человеком – настоящим патриотом, верным сыном Дагестана и всей России», – подчеркнул президент.

Путин пожелал жителям Дагестана успехов и всего наилучшего.