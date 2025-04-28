Unherd: У европейцев нет альтернативы плану Трампа

Tекст: Ирма Каплан

Европа не имеет альтернатив плану президента США Дональда Трампа по украинскому кризису, который может быть наименее худшим вариантом для региона, поэтому соглашаться с ним придется, пишет британский портал Unherd.

«Печальная истина в том, что у нас, европейцев, нет альтернативы... И все же, это соглашение должно быть принято. Из всех возможных исходов это – наименее худший... Нравится вам это или нет, но сделка Трампа спасет жизни. Она остановит эскалацию региональной войны, которая может стать общеевропейской катастрофой», – пишет колумнист Вольфганг Мюнхау.

В материале говорится, что принятие этого плана может не только инициировать обсуждение новой архитектуры безопасности после окончания конфликта, но и ускорить перспективу членства Украины в Евросоюзе.

А это дало бы Европе шанс избавиться от военной зависимости от США без необходимости вовлекаться в полномасштабные боевые действия.

Автор напоминает, что Европа оказалась в таком положении из-за чрезмерной уверенности в поддержке США и «в результате перерасходовала дивиденды мира».

«Европа гораздо лучше ведет дискуссии, чем сражается на самом деле, предпочитая позировать для фотосессий с Зеленским, чем принимать трудные решения», – пишет Мюнхау.

Он напомнил: с лета 2023 года стало очевидно, что Украина не побеждает, несмотря на бравурные лозунги и утверждения западных СМИ, обещания военной помощи стран-союзников. Теперь ситуация на фронте очевидна.

И хотя непредсказуемость Трампа не дает возможности быть уверенными в окончательном варианте его мирного плана, европейцам следует задуматься о том, как работает мирная дипломатия.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми».

Ранее Times сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне».