Никитин предложил ужесточить наказание за неуплату алиментов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, проблема долгов по алиментам остается острой в российских регионах, и подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть «предела жесткости», так как оба родителя обязаны содержать своих детей, передает РБК.

Никитин подчеркнул важность автоматизации процесса взыскания алиментов, чтобы сделать его менее унизительным для родителя, чаще всего матери, которая вынуждена добиваться выплат.

«Государство должно автоматически подобные вещи делать, чтобы повышать эффективность сбора алиментов», – заявил он, добавив, что необходимо устранить необходимость «беготни за приставами».

Также Никитин также затронул тему разводов знаменитостей, отметив, что при разводе важно, чтобы дети оставались в нормальных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести обязательную маркировку страниц должников по алиментам на сайтах знакомств. Ранее предлагали запретить неплательщикам алиментов ходить на футбол. В конце мая президент Владимир Путин подписал закон о создании в России открытого реестра должников по алиментам.