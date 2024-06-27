Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.0 комментариев
Неплательщикам алиментов предложили запретить ходить на футбол
ФССП: Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи
Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи и другие спортивные мероприятия, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России – главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.
Отвечая на полях XII Петербургского международного юридического форума на вопрос о возможных новых законодательных новеллах для воздействия на должников, Аристов заявил, что Минюстом России совместно со ФССП прорабатывается ряд законопроектов, направленных на «косвенное» принуждение должников к исполнению требований судебных актов, передает ТАСС.
Он добавил, что рассматривается возможность введения для лиц из реестра должников по алиментным обязательствам ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований.
Аристов напомнил, что «как правило, стоимость входных билетов на спортивные соревнования является высокой, а само посещение носит развлекательный характер». По его словам, предлагается на законодательном уровне установить возможность запретить оформлять FAN-ID, если человек включен в реестр должников по алиментным обязательствам.
Напомним, в конце мая президент Владимир Путин подписал закон о создании в России открытого реестра должников по алиментам.