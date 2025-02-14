Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
В Ростовской области с алиментщика взыскали рекордные 100 млн рублей
ФССП взыскала рекордные 100 млн рублей с алиментщика в Ростовской области в 2024 году
В 2024 году судебные приставы взыскали с алиментщиков 92 млрд рублей, включая 100 млн рублей с рекордного должника в Ростовской области.
В 2024 году судебные приставы взыскали с алиментщиков в России 92 млрд рублей. Директор ФССП Дмитрий Аристов отметил, что это на 25,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Среди должников рекордным оказалось взыскание в Ростовской области, где алиментщик выплатил 100 млн рублей, сообщает ТАСС.
Кроме того, значительные суммы были взысканы и в других регионах. В Москве суд обязал должника выплатить 55,1 млн рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе – 39,6 млн рублей. В Петербурге алиментщик выплатил 23,4 млн рублей, а в Красноярском крае – 18,1 млн рублей.
Снижение числа неоконченных исполнительных производств по алиментам также было зафиксировано: их количество уменьшилось с 772 тыс. в 2023 году до 723 тыс. в 2024 году. За последний период также отмечено снижение количества предъявляемых к принудительному исполнению документов о взыскании алиментов на 18,4% с 2022 по 2024 год.
Аристов напомнил, что если алиментщик не работает, долг рассчитывается исходя из средней зарплаты по России, которая на ноябрь 2024 года составила 86,4 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комиссии Госсовета Андрей Никитин счел необходимым ужесточить наказание за неуплату алиментов и автоматизировать процесс их взыскания, чтобы избежать унижений для родителя, требующего выплаты. Минюст предложил выплачивать алименты детям до 23 лет.