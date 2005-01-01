Россия установила рекорд по экспорту сельхозпродукции в Китай

Установлен абсолютный рекорд в истории современной России по поставкам сельхозпродукции в Китай: с 1 июля 2017 года по 15 мая экспортировано 1 млн 231 тыс. тонн продукции, сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на ФГИС «Аргус-Фито».

Основной объем экспорта – соевые бобы (846,2 тыс. тонн), семена рапса (108,1 тыс. тонн), пшеница (41,3 тыс. тонн), кукуруза (23 тыс. тонн). С 1 ноября 2017 года к экспорту был допущен еще ряд культур, среди которых уже отгружено 46,6 тыс. тонн семян льна, 7,5 тыс. тонн гречихи, 2,6 тыс. тонн семян подсолнечника, 2,1 тыс. тонн овса, передает «Интерфакс».

Сейчас также решается вопрос о допуске к экспорту ячменя, проса, сорго и продуктов переработки зерна.

В конце марта Москва и Пекин подписали долгосрочный контракт на поставку в Китай российской сельхозпродукции.