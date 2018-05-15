Иран потребовал гарантий экономических выгод от соблюдения ядерной сделки

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал ЕС подкрепить желание сохранить ядерную сделку экономическими гарантиями для Тегерана.

По его словам, времени на принятие решения у участников соглашения осталось «не так много», передает РИА «Новости».

«Экономические выгоды, которые предусмотрены СВПД, должны быть получены Ираном для сохранения баланса соглашения. И нам надо посмотреть, как оставшиеся в соглашении участники смогут обеспечить эти выгоды для Ирана», – заявил Зариф перед началом переговоров с ЕС в Брюсселе.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Тегераном по ядерной программе. Иран отказался вести переговоры по пересмотру соглашения. В Москве подчеркнули, что Вашингтон поступил опрометчиво.

Евросоюз выразил сожаление в связи выходом США из ядерной сделки, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.