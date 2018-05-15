МИД счел выход США из СВПД опрометчивым шагом

Вашингтон поступил опрометчиво, выйдя из СВПД по иранскому атому перед встречей лидеров США и КНДР, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Рябков заявил, выступая на экспертной дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом «Валдай», что действия Вашингтона вызывают глубокую тревогу, так как в очередной раз подтверждают «недоговороспособности США», передает РИА «Новости».

«Думаю, что в условиях, когда мир стоит на пороге важнейших контактов лидеров стран, непосредственно занимающихся денуклеаризацией Корейского полуострова, подобного рода шаги со стороны США были опрометчивы», – добавил он.

Кроме того, в МИД считают, что действия США «в значительной степени» мотивированы причинами, «не относящимся к СВПД», причем американская сторона не стремится скрыть это, передает ТАСС.

«Главное – то, что определенные элементы иранской политики в регионе, а также его ракетная программа вызывают резкое отторжение США и их союзников», – добавил Рябков.

Также Москва считает, что Вашингтон не станет пересматривать свое решение по выходу из СВПД и возвращению санкций против Ирана.

«Вашингтон твердо намерен, настроен и преисполнен решимости воплотить все то, о чем заявил президент Трамп в практических делах», – выразил уверенность замглавы МИД России.

Кроме того, в Москве рассматривают возможность обсуждения дальнейшего развития СВПД без участия США.

Рябков отметил также, что в данный момент ощутимо нарастает напряженность вокруг Ирана и иранской ядерной программы.

Подчеркивается, что Россия «не считает себя связанной возможными, гипотетичными сепаратными договоренностями кого бы то ни было внутри изначального состава СВПД». Речь идет о неудавшейся попытке «евротройки» договориться с США «по усовершенствованию сделки».

«В дальнейшем мы будем трезво, ответственно, без эмоций подходить к выстраиванию своего курса», – заявил Рябков.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Тегераном по ядерной программе. Иран отказался вести переговоры по пересмотру соглашения.