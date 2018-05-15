Москалькова попросила возбудить дело о пытках геев в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается добиться возбуждения уголовного дела по заявлению Максима Лапунова, который сообщал о пытках геев в чеченских тюрьмах.

Ранее Москалькова заявляла, что следствие недостаточно активно занимается проверкой заявления открытого гея Лапунова. После отказа возбуждения уголовного дела уполномоченная по правам человека решила обратиться в прокуратуру, сообщают РИА «Новости».

«Последнее решение было об отказе возбуждения уголовного дела. Я ознакомилась с отказными материалами. У меня на этот счет свое мнение. Что есть основания для возбуждения уголовного дела. Я буду обращаться к прокурору с просьбой пересмотреть это решение», – рассказала Москалькова журналистам.

Несмотря на то, что на личной встрече Лапунов не сообщал омбудсмену об истязаниях в чеченской тюрьме, Москалькова считает, что основания для возбуждения уголовного дела есть.

Напомним, что Лапунов обратился к уполномоченному по правам человека 13 октября прошлого года. Он рассказал о том, что стал свидетелем издевательств над лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о том, что его удерживали в чеченской тюрьме.

В апреле прошлого года «Новая газета» опубликовала материал о массовых казнях геев в Чечне, однако власти республики резко опровергли не только само обвинение, но и в целом существование среди чеченцев представителей ЛГБТ-сообщества. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил, что у мужчин в республике «только одна ориентация».

19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заверил президента России Владимира Путина в том, что публикации в газетах являются лишь провокацией. А в этом году 14 мая и.о. министра юстиции РФ Александр Коновалов подтвердил, что проверка не выявила наличие лиц нетрадиционной ориентации в Чеченской республике.