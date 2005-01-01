Выяснилось, почему Россия передумала по поводу визы для «разоблачителя допинга»

Немецкий журналист-«разоблачитель допинга» Хайо Зеппельта в качестве исключения допущен на ЧМ по футболу в России, заявил пресс-атташе российского посольства в ФРГ Денис Микерин.

«Он действительно на основании судебного решения РФ… был включен в список нежелательных лиц для въезда на территорию РФ. Данная его поездка на чемпионат будет являться исключением, и исключение это обусловлено как раз проведением чемпионата и аккредитацией ФИФА», – передает слова Микерина РИА «Новости».

По его словам, Россия имеет суверенное право запрещать нежелательным лицам въезд на территорию страны. При этом, заметил Микерин, судебное решение в отношении Зеппельта не отменено.

Во вторник сообщалось, что СКР собрался допросить Хайо Зеппельта по делу в отношении информатора ВАДА Григория Родченкова.

Ранее СМИ сообщили, что Зеппельту все-таки разрешили въезд в Россию. Этому предшествовали сообщения о том, что между Москвой и Берлином ведутся переговоры о его допуске к освещению ЧМ-2018.

Напомним, в пятницу стало известно, что виза 55-летнего Зеппельта признана недействительной и ему отказано во въезде в Россию на время проведения ЧМ-2018.

В январе 2017 года Зеппельт представил на телеканале ARD фильм о работе тренера легкоатлетов Владимира Казарина, отстраненного в связи с допинговым скандалом. До этого ARD показал несколько фильмов о допинге в России.