Ситуация с американскими визами пилотам «Аэрофлота» изменилась

Ситуация с выдачей виз США экипажам «Аэрофлота» пока не разрешилась, однако наблюдаются улучшения, сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

Савельев сообщил журналистам в кулуарах форума Skyservice, что на данный момент «и кабинные экипажи, и пилоты, у кого закончилась виза не позже 11 месяцев, получают новые визы в течение двух недель», передает РИА «Новости».

Однако поставить на маршруты «кабинных экипажей и новых пилотов» авиакомпания не может, так как «с ними происходят по-прежнему задержки».

«Но до конца года, хочу вас заверить, нам виз хватит, просто одни и те же люди будут чаще летать на этих направлениях», – добавил Савельев.

Он заявил также, что «Аэрофлот» допускает расширение географии полетов в США, хотя авиакомпания больше сосредоточена на Азии.

Ранее сообщалось, что из-за проволочек с выдачей американских виз сотрудникам «Аэрофлота» нельзя исключать прекращения авиасообщения между странами. В МИДе подчеркнули, что в проблеме с выдачей виз виновата сугубо американская сторона.

В Кремле считают, что американское посольство преднамеренно задерживает выдачу виз США пилотам «Аэрофлота».