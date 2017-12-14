МИД увидел угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

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19 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 22:33  |  vz.ru
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Пугать американцев запретом полетов над Россией совершенно бессмысленно

Американские авиакомпании зря испугались возможного запрета полетов над РоссиейФото: Luke MacGregor/Reuters
Информация о том, что Россия якобы по политическим мотивам запретит американским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией, оказалась притянута за уши. Однако это не отменяет справедливого вопроса: что произойдет, если такая угроза все-таки будет приведена в исполнение? Подробности...
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«Умные» ракеты Трампа стали полезным подарком для России

«Новые» и «умные» ракеты Трампа полетели из Сирии в РоссиюФото: Jonathan Sunderman/U.S. Navy photo
Раньше источниками образцов вооружений США для России были Грузия и Украина, теперь уникальный трофей пришел из Сирии. После американского удара по САР местные военные нашли и передали российским коллегам две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты. Что заполучила в свое распоряжение Москва и как это можно использовать? Подробности...
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Тяжелые 90-е до сих пор сказываются на современных российских детях

Башкирская школа, где произошло нападение на коррекционный классФото: Вадим Брайдов/ТАСС
Очередное нападение, произошедшее в одной из российских школ, вновь заставило задуматься о том, что представляют собой современные дети. Почему подобные истории регулярно повторяются и что можно сделать для того, чтобы их стало как можно меньше? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала клинический психолог Леона Овчинникова. Подробности...
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«Дефектный» советский авианосец сыграл для Китая важнейшую роль

Китайцы не зря долго приводили «Варяг» в божеский видФото: Zeng Tao/Zuma/Global Look Press
Слухи о том, что китайцы признали дефектным свой первый авианосец «Ляонин» (бывший советский «Варяг»), оказались сильно преувеличенными. При всех недостатках, присущих данному кораблю (как и его аналогу – российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов»), он имеет важнейшее значение для ВМС КНР. Какое именно? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
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Проклятые русские и Израилю все испортили

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
О роли Тель-Авива в гражданской войне в Сирии до сих пор говорится либо в крайне и глубоко конспирологическом контексте, либо очень размытыми и туманными фразами. Попробуем в этот информационный шум добавить реальных названий и реальных историй. Подробности...

Почему Украину не хотят подпускать к членству в НАТО

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Состояние украинской армии не является условием для выдачи Плана действий в отношении членства, заявил глава комитета НАТО Петр Павел. Заметьте – речь не о вступлении, а лишь о программе консультирования кандидатов. В чем дело? Подробности...
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          МИД увидел угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

             19 апреля 2018, 21:04
          Фото: Kristof Van Accom/Zuma/Global Look Press
          Текст: Алексей Ласнов

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          Из-за проволочек с выдачей американских виз сотрудникам «Аэрофлота» нельзя исключать прекращения авиасообщения между странами, заявили в МИД России.

          «С недоумением воспринимаем продолжающиеся попытки обосновать резкое снижение выдачи гражданам России американских виз «нехваткой персонала» в консульских учреждениях, да еще и обвинить в этом российские власти. Именно в таком духе ситуацию вновь подавал руководитель консульского отдела посольства США в Москве Лоренс Тоби в интервью», – говорится в заявлении на сайте МИДа.

          В министерстве отметили, что срок выдачи виз посольством США недавно был растянут «вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев». МИД подчеркнул, что обращаться за визами теперь «становится бессмысленно».

          Дипведомство заявило, что в проблеме с выдачей виз виновата сугубо американская сторона.

          «При ответном выдворении в конце марта американских дипломатов, что стало реакцией на массовую высылку наших коллег, ни один консульский сотрудник персоной нон грата не объявлен. Весь персонал американского генерального консульства в Санкт-Петербурге, деятельность которого прекращена, опять же в ответ на принудительное закрытие российского генконсульства в Сиэтле, переведен в Москву. Так что визовой работе ничего не мешает – было бы желание, а его у США явно нет», – сказано в заявлении.

          По мнению дипломатов, визовая блокада «выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и преднамеренно – в качестве дополнительного рычага давления».

          МИД подчеркивает, что нельзя исключать прекращения авиасообщения между Россией и США.

          «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз. И это несмотря на то, что (...) обязанность заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов зафиксирована в российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года», – говорится в сообщении дипведомства.

          Ранее сообщалось, что членам балетной труппы Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси отказали в американских визах. Один из организаторов выступления артистов предположил, что отказ политически мотивирован.

          До этого в соцсетях сообщалось, что США приостановили выдачу виз летному составу «Аэрофлота». В дипмиссии опровергли отказ в выдаче виз, однако связали сложности с получением виз с высоким спросом и сокращением числа посольских сотрудников.


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