МИД увидел угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

Из-за проволочек с выдачей американских виз сотрудникам «Аэрофлота» нельзя исключать прекращения авиасообщения между странами, заявили в МИД России.

«С недоумением воспринимаем продолжающиеся попытки обосновать резкое снижение выдачи гражданам России американских виз «нехваткой персонала» в консульских учреждениях, да еще и обвинить в этом российские власти. Именно в таком духе ситуацию вновь подавал руководитель консульского отдела посольства США в Москве Лоренс Тоби в интервью», – говорится в заявлении на сайте МИДа.

В министерстве отметили, что срок выдачи виз посольством США недавно был растянут «вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев». МИД подчеркнул, что обращаться за визами теперь «становится бессмысленно».

Дипведомство заявило, что в проблеме с выдачей виз виновата сугубо американская сторона.

«При ответном выдворении в конце марта американских дипломатов, что стало реакцией на массовую высылку наших коллег, ни один консульский сотрудник персоной нон грата не объявлен. Весь персонал американского генерального консульства в Санкт-Петербурге, деятельность которого прекращена, опять же в ответ на принудительное закрытие российского генконсульства в Сиэтле, переведен в Москву. Так что визовой работе ничего не мешает – было бы желание, а его у США явно нет», – сказано в заявлении.

По мнению дипломатов, визовая блокада «выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и преднамеренно – в качестве дополнительного рычага давления».

МИД подчеркивает, что нельзя исключать прекращения авиасообщения между Россией и США.

«Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз. И это несмотря на то, что (...) обязанность заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов зафиксирована в российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года», – говорится в сообщении дипведомства.

Ранее сообщалось, что членам балетной труппы Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси отказали в американских визах. Один из организаторов выступления артистов предположил, что отказ политически мотивирован.

До этого в соцсетях сообщалось, что США приостановили выдачу виз летному составу «Аэрофлота». В дипмиссии опровергли отказ в выдаче виз, однако связали сложности с получением виз с высоким спросом и сокращением числа посольских сотрудников.