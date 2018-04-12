Посольство США опровергло отказ в визах сотрудникам «Аэрофлота»

Посольство США в России опровергло сообщения об отказе в выдаче американских виз сотрудникам «Аэрофлота».

«В прессе и социальных сетях муссируются различные, не имеющие никаких оснований слухи относительно получения виз в США», – цитирует сообщение посольства ТАСС.

Возможные сложности с получением виз США в дипмиссии связали с высоким спросом и сокращением числа посольских сотрудников.

Накануне Telegram-канал WarGozno со ссылкой на некие источники сообщил, что США приостановили выдачу виз летному составу «Аэрофлота».