Появились сведения о прекращении выдачи американских виз сотрудникам «Аэрофлота»

В Сети появились сообщения о том, что США приостановили выдачу виз летному составу «Аэрофлота», в том числе не продлеваются уже открытые.

«Америка приостановила выдачу виз летному составу «Аэрофлота», в том числе прекратили продление уже открытых. Пару часов назад в «Аэрофлоте» были совещания у руководства, потому что из России сейчас в Америку летает только «Аэрофлот», – говорится в сообщении Telegram-канала WarGozno.

Канал ссылается на сообщения от неназванных источников.

Отмечается, что визы не могут получить пилоты и бортпроводники.

В конце марта официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отказе США выдать визы сборной России по вольной борьбе. В посольстве США заявили, что после значительного сокращения российской стороной персонала дипмиссия не может удовлетворить все многочисленные запросы МИД России.