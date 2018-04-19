Приму Большого театра не пустили в США

Членам балетной труппы Большого театра – Ольге Смирновой и Якопо Тисси – отказали в американских визах; они должны были выступить 16 апреля в Нью-Йорке.

Смирновой и Тисси могли отказать во въезде в США потому, что организаторы подали заявку на визу, обычно предоставляемую группам артистов. Россияне же должны были выступить отдельно от труппы, однако в прошлом артисты, в том числе Смирнова, без проблем получали такие визы, пишет Page Six.

Председатель международного детского и юношеского танцевального конкурса Youth America Grand Prix Линда К. Морс заявила, что видит в отказе политическую подоплеку.

Морс также выразила беспокойство по поводу того, что отказ во въезде Смирновой может вызвать «реакцию в России», так как прима-балерина «считается сейчас номером один в мире».

Она добавила, что «если вспомнить историю, то даже в годы холодной войны» в США «приезжали артисты Большого театра».

В иммиграционной службе США при этом заявили, что в отказе членам балетной труппы Большого театра во въезде нет политического контекста.

Напомним, в марте сборной России по вольной борьбе отказали во въезде в США. В посольстве США в Москве объяснили это высокой загруженностью сотрудников на фоне сокращения персонала.