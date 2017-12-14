Песков прокомментировал возможность прекращения авиасообщения между Россией и США

В Кремле считают, что американское посольство преднамеренно задерживает выдачу виз США пилотам «Аэрофлота», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это общая обеспокоенность, которая есть в Москве. И в данном случае мы разделяем ту обеспокоенность, которая была высказана МИДом. Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения – они никоим образом не касались консульской деятельности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос об угрозе приостановки авиасообщения между Россией и США в связи с задержкой выдачи виз пилотам «Аэрофлота».

Песков добавил, что данные трудности с выдачей виз пилотам создаются преднамеренно. «Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий», – сказал Песков.

В четверг в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что из-за проволочек с выдачей американских виз сотрудникам «Аэрофлота» нельзя исключать прекращения авиасообщения между странами. В МИДе подчеркнули, что в проблеме с выдачей виз виновата сугубо американская сторона.

Позднее компания «Аэрофлот» подтвердила проблему с получением экипажами американских виз.