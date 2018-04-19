«Аэрофлот» подтвердил наличие у экипажей проблем с визами в США

Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила наличие проблемы с получением виз Соединенные Штаты для экипажей самолетов.

«В Аэрофлоте подтверждает проблему с получением экипажами виз США», – сообщил представитель авиакомпании, слова которого передает ТАСС.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что из-за проволочек с выдачей американских виз сотрудникам «Аэрофлота» нельзя исключать прекращения авиасообщения между странами. В МИД подчеркнули, что в проблеме с выдачей виз виновата сугубо американская сторона.