Американец уличил ЦРУ в использовании методичек гестапо по пыткам

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, которого силой вытащили с сенатских слушаний по поводу утверждения Джины Хэспел главой ведомства, рассказал, что американские спецслужбы используют для описания пыток терминологию из справочника гестапо – политической полиции Третьего рейха.

«Позвольте мне уточнить еще один момент. «Усовершенствованные методы допроса» – это прямой перевод «verscharfte vernehmung». Вы понимаете? Откуда я это взял? Из справочника гестапо. Я могу показать это вам. Это название главы, посвященный «verscharfte vernehmung», то есть расширенным методам допроса. Большинство из них фигурируют в списке справочника гестапо и его перечне методов», – приводит портал The Real news слова Макговерна.

«Знаете, было бы полезно, если бы эти люди знали что-то об истории. По крайней мере, они использовали бы другую терминологию. Это то, что использовали нацисты. Это то, что использовало гестапо. И это то, что использовали наши тайные тюрьмы (...) И Джина Хаспел руководила пытками утоплением в аль-Нашири в Таиланде», – подчеркнул бывший аналитик ЦРУ.

«Самое печальное, по моему опыту, состоит в том, что большинство американцев считают, что пытки работают. Это Голливуд. Это телевидение. Это с большой помощью со стороны ЦРУ. ОК? Это не работает», – заявил Макговерн.

Он также процитировал начальника армейской разведки США генерала Джона Киммонса. «Никогда надежная информация не была получена методом суровых допросов. История это доказывает, как и опыт последних пяти лет, прошедшие тяжелые годы, также демонстрируют это», – напомнил Макговоерн слова Киммонса.

Напомним, кандидатуру Хаспел, которую также называют Кровавой Джиной, на пост главы ЦРУ предложил американский президент Дональд Трамп. Если Сенат утвердит ее на этом посту, Хаспел станет первой женщиной – директором Центрального разведуправления США.