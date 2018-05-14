ЦБ намерен изменить базовые тарифы ОСАГО

Банк России планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа, сообщают СМИ.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта указания о базовых ставках тарифов ОСАГО, закон об ОСАГО дает Центробанку право менять тарифы на данный вид страхования не чаще одного раза в год. На данный момент ЦБ дважды повышал тарифы, последний раз это происходило в апреле 2015 года.

По данным газеты, ЦБ собирается ввести новые тарифы вместо действующих, которые упразднит с 31 августа. В проекте регулятора не указаны суммы минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, территориальные коэффициенты и коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, которые Центробанку еще предстоит определить. Действующие коэффициенты бонус-малус и мощности двигателя предлагается оставить прежними.



Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает изменение базовых тарифов ОСАГО с 31 августа, речь и шла об изменении тарифов со второго полугодия,

Как сообщил газете президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, после либерализации тарифов ОСАГО для убыточных клиентов стоимость ОСАГО может возрасти на 25-50%, для неубыточных – снизиться на 50%.

Напомним, в сентябре 2017 года Минфин предложил пятикратно повышать ОСАГО за пьяную езду.