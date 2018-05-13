В ФРГ призвали пересмотреть отношения с Россией после выхода США из иранской сделки

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (представитель партии ХДС) считает, что после выхода США из ядерной сделки по Ирану нужно пересмотреть политику ФРГ в отношении России.

«Нынешнее развитие событий в вопросе Ирана должно быть импульсом для того, чтобы переосмыслить немецкую политику в отношении России», – передает его слова ТАСС.

По его словам, с учетом санкций США против Ирана «как никогда» важно сохранить диалог с Россией и вернуться к нормальным торговым отношениям.

Также он указал, что продолжение санкционной политики приведет к тому, что германские компании потеряют доступ к российскому рынку на долгосрочную перспективу.

При этом он указал, что российские компании в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности демонстрируют скачок в развитии.

В среду Вашингтон призвал ЕС ввести санкции против Ирана вслед за США. В то же время ЕС выразил сожаление в связи выходом США из ядерной сделки, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.