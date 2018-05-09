Вашингтон призвал ЕС ввести санкции против Ирана вслед за США

Советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил надежду, что Евросоюз вслед за Соединенными Штатами введет санкции против Ирана.

По словам Болтона, Трамп прислушивался к европейским союзникам, «дал каждому из них шанс исправить сделку, но они, к сожалению, не смогли этого сделать», передает РИА «Новости».

Советник главы Белого дома утверждает, что Иран «совершенно не заботился об ограничениях» СВДП, так как по итогам сделки «реальных инспекций не было».

«Посмотрим, но думаю, что их (Ирана) реальные действия приведут к тому, что наши друзья в Европе придут к нашей точки зрения и со своей стороны вернут санкции», – заявил Болтон в эфире Fox News.

Напомним, накануне Евросоюз ЕС выразил сожаление в связи выходом США из ядерной сделки, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.