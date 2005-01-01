Израиль попытался оправдать удар по ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии

Пресс-служба израильской армии рассказала, почему нанесла удар по ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии.

Как заявили в пресс-службе, ЗРПК «вел ракетный огонь по самолетам ВВС Израиля с целью сбить их», передает ТАСС.

Армия обороны Израиля заявила, что будет «действовать против любого, кто попытается нанести вред Государству Израиль и его жителям».

При этом военные не стали отвечать не вопросы о том, какой ракетой поражен ЗРПК, а также как им удалось определить, что это был именно «Панцирь-С1».

Напомним, сообщалось, что израильские ВВС во время атаки на позиции иранских сил на территории Сирии ударили по комплексам противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75, а также уничтожили ЗРПК «Панцирь-С». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала этот инцидент.