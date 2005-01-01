Кто виноват в уничтожении «Бука» и «Панциря» в Сирии

По репутации российских средств ПВО нанесен серьезный удар. Считающиеся крайне эффективными российские ЗРК «Бук» и «Панцирь» были уничтожены в Сирии израильскими ракетами. Почему это произошло, можно ли было избежать такого развития событий – и как должна быть организована система ПВО Сирии, чтобы такого не повторялось?

Израиль в ходе удара по иранским силам в Сирии уничтожил комплексы противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Ведомство также опубликовало видео уничтожения ракетой Spike NLOS зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь С-1».

Комплексы российского производства «Панцирь С-1», переданные ранее сирийской армии, по данным нашего Минобороны, показали высокую эффективность при отражении американского ракетного удара в апреле. Комплекс «Бук» также является одним из самых эффективных средств ПВО. Что же пошло не так?

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков считает, что тактика израильских ВВС против сирийских ПВО говорит о проведении перед ударом подробной разведки с помощью беспилотников. Благодаря этому они обнаружили цель.

«По кадрам видно, что «Панцирь» был не развернут, он просто стоял на взлетно-посадочной полосе. В стороне находилась группа людей, кто-то из них пытался приблизиться к комплексу. Все произошло внезапно, экипаж «Панциря» не был готов», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД – Если бы «Панцирь» был развернут, то вопрос, кто кого, был бы неоднозначным. Скорей всего, «Панцирь» обнаружил бы боеприпас-беспилотник и уничтожил бы его».

Как отметил Леонков, возникает множество вопросов по поводу произошедшего: почему комплекс стоял на открытом месте, а не на защищенной позиции, почему не был замаскирован.

Начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ с 2000 по 2008 год генерал-лейтенант Александр Горьков также считает, что мог сработать человеческий фактор. «Возможно, «Панцирь» шел на перезарядку», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

«Нельзя исключить вариант, при котором комплекс не был приведен в готовность. Возможно, там и экипажа не было в этот момент. При внезапном подлете ракеты комплекс не смог отразить атаку», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД и бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. Авторы «профильного» Telegram-канала «Майор и Генерал» также предполагают, что экипаж «Панциря» мог «прозевать» роковой удар. Отмечается, что на кадрах видео хорошо заметно, как сирийский офицер бежит к машине и подбегает как раз к подлету ракеты.

Однако есть и другая версия. В ходе израильского удара использовалась не только авиация и крылатые ракеты. Судя по всему, были задействованы и самоходные артиллерийские установки Pereh израильского производства, которые и оснащены ракетами Spike NLOS. Ракетный танк Pereh 30 лет был засекречен. Благодаря Spike-NLOS этот танк можно назвать первой в мире загоризонтной противотанковой самоходной установкой. Радиус поражения цели у комплекса составляет до 25 км. Сирийский комплекс «Панцирь-С1» не смог отразить удар израильской ракеты Spike, поскольку попросту не приспособлен для защиты от таких ракет.

«Это же противотанковая ракета, запускаемая с наземных комплексов. А «Панцирь» оптимизирован для работы по воздушным целям, а не по противотанковым ракетам», – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Самым уязвимым местом ПВО считаются РЛС, потому что они являются средством излучения. Есть специальные боеприпасы класса «воздух – РЛС», которые наводятся на сигнал этого излучения. Именно так Израиль уничтожал еще в 70-е годы египетские ПВО, рассказал Леонков. «После этого наши конструкторы произвели ряд изменений в работе систем ПВО. Станции обнаружения целей и наведения ракет стали размещать на одном комплексе вместе с пусковой установкой, что позволило повысить результативность и избежать такого поражения, которое произошло у Египта», – подчеркнул Леонков.

То есть ЗРК – это в целом довольно уязвимый вид вооружений. Он требует прикрытия с помощью других комплексов вооружений, особенно от наземных атак. «Нужно маскироваться, создавать ложные позиции. Есть масса тактических приемов для этого», – подчеркнул Горьков. Кроме того, он отметил, что необходимо грамотное выстраивание всей системы противовоздушной обороны.

«Существуют различные принципы построения ПВО государства. Это может быть круговая оборона, может быть сосредоточение усилий на ключевых направлениях, может быть эшелонированная система, взаимоприкрытие разнородных зенитно-ракетных комплексов дальнего, среднего и ближнего радиуса действия», – рассказал Горьков. По его словам, сейчас для защиты средств ПВО в мирное время используют межвидовые РЛС, которые ведут постоянное наблюдение за воздушной обстановкой и не демаскируют позицию батарей. Ключевым фактором здесь является скорость разворачивания комплекса в боевое положение в случае предупреждения о нападении. Если у «Панциря» уходит до пяти минут, то у «Тора» и «Бука» – две–три минуты. Современные РЛС, которые поднимаются от земли на высоту более 20 метров, позволяют обнаруживать ударные средства противника за десятки километров, поэтому российские ЗРК должны успевать перейти в боевое состояние и отражать атаку средств воздушного нападения.

Леонков отметил, что у российских военных гораздо больше опыта, нежели у египтян или сирийцев. «Практика показала, что когда наши специалисты находились на объектах, то ПВО работала как надо. Но стоило нашим специалистам покинуть объекты, как происходили такого рода эксцессы», – пояснил он.

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Но самое главное – Россия использует эшелонированную защиту, подчеркнул Леонков. Работают станции радиотехнической разведки, средства РЭБ. А если речь идет о зоне боевых действий, то присутствуют посты воздушного наблюдения: беспилотники и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, типа А-50, способные выявлять носители средств воздушного нападения на огромных дистанциях. «Все это в совокупности является тем самым инструментом, который в руках грамотного военачальника становится грозным средством обороны», – резюмировал эксперт.

Однако обучают сирийцев военные из нашей страны, да и комплексы ПВО Сирия использует российские и советские. А значит, России тоже следует сделать выводы из израильского удара, чтобы не допускать той беспечности, которую позволили себе сирийские военные.