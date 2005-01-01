Ирано-израильский конфликт дает России уникальный шанс

Иран и Израиль в очередной раз обменялись ракетными ударами. Такие залпы становятся все более частым явлением, что порождает разговоры о грядущей большой войне на Ближнем Востоке. Масла в огонь подлил и выход США из иранской ядерной сделки. Несмотря на всю щекотливость данной ситуации, наша страна может извлечь из нее большую выгоду.

Обмены ударами на Голанских высотах между сирийскими правительственными войсками и шиитско-иранскими подразделениями с одной стороны и Израилем с другой уже можно считать будничным явлением. Кто кого в конкретном случае провоцировал, установить невозможно. По крайней мере те, кому это по должности положено – миротворцы ООН на демаркационной линии на Голанах и международные военные наблюдатели – сделать это не могут или не хотят. Их миссия превратилась в мертвый ритуал.

Израильтяне утверждают, что атаковали иранские и шиитские позиции и объекты у Дамаска в ответ на обстрел израильских населенных пунктов на Голанах. Якобы «Хезболла» и иже с ней выпустили 20 ракет, часть из которых израильтяне смогли перехватить, но некоторые все-таки куда-то попали. После этого израильтяне подняли авиацию и с дальней дистанции, не выходя за пределы своего воздушного пространства, обстреляли позиции шиитов и иранские базы у Дамаска.

Все самолеты вернулись на базы, несмотря на активное противодействие сирийских систем ПВО, заверили в пресс-службе Армии обороны Израиля. По данным Минобороны России, в ударе по Сирии были задействованы 28 израильских самолетов F-15 и F-16, выпустившие около 60 ракет, еще более 10 тактических ракет были запущены с земли. При этом отмечается, что свыше половины ракет сирийцам удалось сбить.

В Сирии говорят о последовательности событий, противоположной версии израильтян: сперва израильские самолеты обстреляли территорию Сирии, а уже в ответ на это был нанесен удар по Голанам. При этом, с точки зрения Дамаска, Голаны не являются территорией Израиля, это «оккупированная территория» самой Сирии по итогам арабо-израильских войн.

Источники газеты ВЗГЛЯД утверждают, что правы обе стороны. Сперва «Хезболла», все еще буйно празднующая свою победу на парламентских выборах в Ливане, запустила что-то в сторону Израиля, после чего ЦАХАЛ ударил по иранцам у Дамаска. Под шумок к этой драке подключились отряды бывшей «умеренной оппозиции», прижавшиеся к Голанам и использующие израильтян как «крышу», а именно – попытались атаковать позиции сирийской правительственной армии в провинции Кунейтра. Армия ответила огнем из РСЗО по Голанам, целясь в израильские военные базы. Куда именно попала вторая волна ракет, неизвестно.

Главная опасность ситуации в том, что все стороны конфликта ежедневно увеличивают свое военное присутствие на Голанах. Израильтяне активно перебрасывают на высоты не только ПВО, но и танковые части. Сирийцы также подбираются к передовым позициям. А «Хезболла» открыто заявляет, что готова участвовать в столкновениях с израильтянами и чуть ли не «ждет приглашения» к этому со стороны Дамаска.

Пропагандистский накал тут ни при чем. В общественном мнении Израиля уже давно достигнут консенсус, население запугано «иранской ядерной угрозой», рейтинг Биньямина Нетаньяху и его партии в последнюю неделю вырос до небес именно за счет антииранских выступлений. Премьеру теперь даже не нужно оправдывать или обосновывать свои силовые акции. Сейчас усиление позиций «Хезболлы» – прямой предлог для военных ударов. Так, министр обороны Израиля Авигдор Либерман, хотя и подчеркнул, что Иерусалим делает все возможное, чтобы предотвратить эскалацию, все же добавил: «Мы проводим очень простую политику: если кто-то собирается запускать по нам ракеты, мы прицельно того атакуем... Я не думаю, что кто-то может принять реальность, при которой иранцы размещают зенитно-ракетные комплексы на нашей северной границе и тем самым закрывают небо над Тель-Авивом для гражданской авиации».

«Этот обмен атаками, безусловно, можно считать предвестником большой войны на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Джеймс Мэттис ведь сказал, что война между Израилем и Ираном – это вопрос лишь времени и места. Сейчас, скажем так, определяется место. Скорее всего, это будет сирийско-израильская граница и Голанские высоты», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики, политолог Саид Гафуров, однако, не разделяет такой точки зрения. «Большой войны не будет», – заявил он газете ВЗГЛЯД. По его мнению, ни та, ни другая сторона не готовы и не хотят большой войны. Минувший обстрел был «взаимным запугиванием и угрозами», полдчеркнул эксперт. Гафуров также увязал нынешний обмен ударами с заявлениями Дональда Трампа о планах уйти из Сирии. «В Тель-Авиве очень обеспокоены тем, что американцы уходят с Ближнего Востока и концентрируются на Дальнем Востоке, они изо всех сил пытаются этому помешать. И подобными провокациями, ударами Израиль пытается осложнить американцам уход с Ближнего Востока», – уверен собеседник.

Бывший директор израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми касательно возможности начала войны подчеркнул, что все зависит от Ирана. У Израиля нет к Ирану ни территориальных, ни каких-либо других претензий, тем не менее иранские руководители заявляют, что Израиль должен быть уничтожен, отметил Кедми. «На заявления мы не обращали внимания, но, если будут предприниматься конкретные шаги в этом направлении, мы будем реагировать», – подчеркнул собеседник.

Стоит отметить, что масла в огонь всей ситуации подливают США. Белый дом назвал атаку Израиля противостоянием «злонамеренным действиям Ирана». Более того, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из «Совместного всеобъемлющего плана действий» (СВПД) – так называемой ядерной сделки с Тегераном. Еще во время президентской кампании Трамп называл соглашение с Ираном «худшей сделкой всех времен».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон беспокоит не столько ядерная программа, сколько растущее влияние Тегерана в регионе. Большие опасения американцам внушают успехи Ирана в долгой и изнурительной гибридной войне против Саудовской Аравии и Израиля, которую США окрестили поддержкой терроризма. Кроме того, есть у Вашингтона и свой шкурный интерес.

Трамп, выйдя из сделки с Ираном, руководствовался прежде всего вопросом денег, считает Гафуров. Для американцев «пришло время возвращать 150 млрд Ирану. А они не хотят», указал эксперт. Он напомнил, что ранее Трамп высказал возмущение тем, что «по ядерному соглашению с Ираном мы вынуждены выплатить им 150 млрд долларов, не получая ничего взамен», хотя речь шла об иранских деньгах, которые были заморожены США на период санкций.

И это не единственный финансовый момент в данном вопросе. Так, мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром торговались на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

«Иран – это примерно 1 млн баррелей в день. Если вводятся ограничения на торговлю – речь идет примерно о 250 тыс. баррелей в сутки, это уже привело к росту цен на нефть. Если же речь пойдет об ограничении до 500 тыс. баррелей в сутки – цены могут скакнуть за 80 долларов, – заявил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Трампу повышение цен на нефть выгодно, потому как это приводит к более высокой рентабельности нефтедобычи на территории США. Но также это выгодно и для России, так как мы будем получать в бюджет положительную разницу между ценой на нефть, которая была заложена в бюджет, и фактической ценой на нефть».

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Но Россия тут может получить не только экономические, но и политические бонусы. Прежде чем говорить о них, стоит понять, что если американцы преследуют исключительно собственные выгоды в нынешнем ближневосточном обострении, то Израиль руководствуется несколько иными целями. Тегеран фактически уже построил свою «шиитскую дугу» от Персидского залива до Средиземного моря. Из Тель-Авива это выглядит угрожающе. «Хезболла», получившая бесценный боевой опыт в Сирии (и, видимо, довольно современное вооружение из рук Тегерана), угрожает Израилю с севера, а к востоку от границы еврейского государства располагаются иранские военные базы на территории САР.

В этих условиях вполне понятны тревоги Биньямина Нетаньяху. Его картину мира сейчас можно описать как «враг у ворот». И вот на фоне этого обострения Нетаньяху 9 мая отправился в Москву, где провел много времени в общении с Владимиром Путиным. Еще перед вылетом израильский лидер подчеркнул: «Я вылетаю в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Все наши встречи важны, но эта – особенно важна». «Есть необходимость гарантировать» продолжение координационных действий между российскими Вооруженными силами и Армией обороны Израиля, подчеркнул Нетаньяху.

И вот из всего этого вырисовывается, что у России может появиться уникальный шанс сыграть роль примирителя на Ближнем Востоке, и это будет особенно ярко смотреться на фоне разжигающих очередной конфликт США. Как подчеркнула эксперт по Ирану при Атлантическом совете Барбара Славин, «Трамп является экспертом по подрыву международных соглашений, которые достигались с трудом». «Россия должна будет усердно работать для предотвращения войны между Ираном и Израилем в Сирии», – добавила она.

«Все идет к войне. Но Россия может попытаться сыграть роль миротворца в этом конфликте с помощью уговоров-разговоров», – подчеркнул Багдасаров. У России теоретически появляется шанс примирить стороны, считает и Гафуров.

«Россия не может изменить идеологию и политическую позицию Ирана», но она готова приложить все усилия и работать в этом конфликте как с Израилем, так и с ИРИ, отметил Кедми. По его словам, Трамп, выйдя из ядерной сделки, ослабит Иран, а «ослабленный Иран еще больше нуждается в тех, кто поддерживает с ним отношения, в первую очередь – в России». Так что

Трамп увеличил способность России влиять на то, что происходит в Иране, а также на Ближнем Востоке,

резюмировал собеседник.