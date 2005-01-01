Минобороны России назвало результат работы ПВО Сирии при ракетном ударе Израиля

В ударе по территории Сирии были задействованы 28 израильских самолетов F-15 и F-16, выпустившие около 60 ракет, еще более 10 тактических ракет были запущены с земли; свыше половины из них удалось сбить, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, 10 мая с 1.45 до 3.45 утра под предлогом ответа на обстрел израильских позиций в районе Голанских высот со стороны иранских формирований армия Израиля нанесла удар по территории Сирии, передает РИА «Новости».

«В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух-поверхность». Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса «земля-земля», – говорится в сообщении.

Нападению подверглись места дислокации вооруженных формирований Ирана, а также позиции средств ПВО армии Сирии в районе Дамаска и на юге Сирии.

«В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито. Данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирийской Арабской Республики уточняются», – добавляется в релизе.

В ночь на 10 мая Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе под Дамаском. Позже армия обороны Израиля распространила специальное заявление, признав нанесение авиаударов по территории Сирии и отчитавшись о целях авианалета.