Израиль назвал цели авиаударов по территории Сирии

Армия обороны Израиля распространила специальное заявление, признав нанесение авиаударов по территории Сирии и отчитавшись о целях авианалета.

«Армия обороны Израиля атаковала десятки военных объектов, принадлежащих иранским силам «Аль-Кудс», на территории Сирии», – говорится в документе, содержание которого передает ТАСС.

По версии израильских военных, в рамках крупномасштабной атаки в Сирии подверглись нападению позиции иранской разведки, которыми управляют силы «Аль-Кудс».

В документе уточняется, что самолетами ВВС Израиля были атакованы штаб-квартира «Аль-Кудс»; военный и логистический комплексы сил «Аль-Кудс»; иранский военный лагерь к северу от Дамаска; склады вооружений сил «Аль-Кудс» в международном аэропорту Дамаска; интеллектуальные системы и установки, связанные с силами «Аль-Кудс»; военные посты и пункты наблюдения в буферной зоне».

«Кроме этого, были нанесены удары по иранской пусковой установке, из которой были выпущены ракеты по Израилю», – сообщили израильские военные.

В пресс-службе Армия обороны Израиля заверили, что все самолеты вернулись на базы, несмотря на активное противодействие сирийских систем ПВО.

При этом израильские военные признали, что «атаковали сирийские установки ПВО», так как они «вели огонь, несмотря на израильское предупреждение».

По версии Израиля, «ночные удары были совершены после ракетного обстрела, начатого иранскими силами по передовым позициям Армии обороны Израиля на Голанских высотах».

Напомним, в четверг рано утром самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям сирийской армии у подножия Голанских высот. Одновременно с этим боевики, воспользовавшись авиаударами Израиля по территории Сирии, атаковали сирийский город Эль-Баас у основания Голанских высот. Позднее появились первые данные о результатах авиаудара Израиля по Сирии.