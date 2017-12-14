Сирия и Иран пригрозили контрударом неизвестно какой стране

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30 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:54  |  vz.ru
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная: Россия – почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
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НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В эпическом диспуте Чубайса и Касперской столкнулись российские элиты

Эдуард Биров, журналист
В короткой дискуссии произнесено много откровенного, но я приведу только по одной фразе Чубайса и Касперской относительно принципиального вопроса суверенитета, чтобы понять ту развилку, на которой находится наша страна. Подробности...
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200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам

Игорь Иваненко, политолог, историк
В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...
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Когда урбанизм становится опаснее фашизма

Антон Крылов, журналист
Проекты «как нам обустроить Россию» появляются чуть ли не еженедельно. Почти случайно выяснилось, что в правительстве, оказывается, обсуждаются две кардинально противоречащие друг другу концепции развития страны. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

      Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбита
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
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        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Сирия и Иран пригрозили контрударом неизвестно какой стране

          Ночную бомбардировку позиций сирийских войск, предположительно, устроили ВВС Израиля   30 апреля 2018, 17:15
          Фото: Li Rui/ZUMA/ТАСС
          Текст: Виктория Федотова

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          Факт ночного удара по гарнизонам сирийско-иранских войск в Хаме и Алеппо не вызывает сомнений. О нем официально сообщили в Дамаске, его даже зафиксировали западные сейсмологи, приняв за землетрясение. Однако кто нанес удар, в котором, предположительно, погибли десятки иранцев, пока неясно. Подозревается Израиль. Россия на днях обещала впредь не допускать безнаказанных бомбежек Сирии.

          В Дамаске и Тегеране власти пригрозили контрударом тем, кто минувшей ночью нанес новые ракетные удары по Сирии. Новая агрессия некоторых западных стран «только усилит решимость сирийцев отстаивать национальный суверенитет и право самим решать свое будущее», пообещал в понедельник президент Сирии Башар Асад, которого цитировало агентство SANA.

          Сирийский лидер заявил об этом в Дамаске по итогам переговоров с делегацией из Ирана, возглавлял которую председатель комитета парламента по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.

          Боруджерди добавил, что «заговор США, их союзников и региональных пособников потерпел поражение в Сирии». По его словам, «это произошло благодаря стойкости сил сопротивления и разгрому террористов».

          Верховный руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи в свою очередь пригрозил: «Теперь на каждый свой удар вы получите ответные удары», – цитирует его ТАСС. Аятолла предупредил, что «эпоха, когда после нанесения ударов противнику удавалось избегать ответа, миновала».

          Впрочем, ни в одной из столиц не заявили прямо о том, кто именно стоит за ночной бомбардировкой. В Москве ночную атаку пока не комментируют. Часть сирийских мятежников, однако, приписала ночные удары себе.

          Зато ливанская газета Al Akhbar (орган шиитской партии «Хезболла», которая близка к Тегерану) уже возложила ответственность за атаку на Израиль, тоже пригрозив «скорым и неминуемым ответом на это нападение».

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, гарнизоны сирийской армии в окрестностях Хамы и Алеппо подверглись в ночь на понедельник ракетным ударам. Правительственный телеканал «Сурия» сообщил, что позиции сирийских войск близ городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам. По его сведениям, «новая агрессия против Сирии» была совершена в 22.30 мск в воскресенье. При этом источник РИА «Новости» уточнил, что, «вероятнее всего, это были авиаудары». 

          Видео атаки опубликовал в Twitter журналист Денни Макки:

          Издание AFP утверждало, что в результате атаки погибли 26 военных, среди них есть граждане Ирана. Добавим, что, по данным NEWSru Israel, одна из целей – иранская военная база «Джабель 47» к северо-востоку от Хомса – была расположена недалеко от российской базы Хмеймим, но Россия не стала использовать свои комплексы С-400 для перехвата ракет.

          Как утверждает telegram-канал Directorate 4, ВВС Израиля отбомбились по иранским военным в Сирии, дислоцированным в расположении 47-й дивизии сирийской правительственной армии, недалеко от города Хама. В гарнизоне размещены части иранского Корпуса стражей Исламской революции. Кроме того, на двух атакованных военных базах находились крупные склады оружия.

          Американская The New York Times со ссылкой на информированный источник в «проасадовском альянсе» пишет, что в результате налета уничтожено около 200 ракет. Тот же источник подтвердил гибель 16 человек в результате удара по базе в районе Хамы. По его словам, среди погибших – 11 иранцев.

          Как сообщает телеканал Sky News, атакованы склады оружия, погибли не менее 40 человек, свыше 60 получили ранения.

          Правда, данные о том, кто же нанес удар, пока противоречивы. Так, сирийская газета «Тишрин» уверяет, что базы в Сирии были атакованы не израильскими ВВС, а американскими и английскими военными со своих баз, расположенных в Иордании: по ее данным, оттуда было выпущено девять баллистических ракет. Однако Вашингтон эти слухи опроверг. «Ни США, ни другие страны, входящие в коалицию, не наносили удары по объектам у городов Хама и Алеппо», – заявил в понедельник представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй.

          В любом случае удары оказались такой мощности, что Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр принял их за землетрясение магнитудой 2,6 с эпицентром в 16 км юго-восточней города Хама.

          Впрочем, позднее с иранской стороны зазвучали опровержения. Агентство «Мехр» устами своего источника в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) опровергло слухи о гибели 18 иранских советников.  Позже и командир проиранских отрядов «Фатимиюн» заявил, что его гарнизон, расположенный под Алеппо, бомбежке вообще не подвергался, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин». По его версии, военный объект не поврежден, пострадавших нет.

          Удары странным образом «совпали» с турне нового госсекретаря США Майка Помпео по Ближнему Востоку. Накануне он как раз прибыл в Иорданию и заявлял, что в США «глубоко озабочены» в связи с амбициями Ирана доминировать на Ближнем Востоке. По его словам, основными приоритетами США в Сирии остаются разгром террористов, деэскалация насилия, гуманитарная помощь, поддержка политического урегулирования, пишет РИА «Новости». И добавил:

          «Наша стратегия достижения этого не изменилась».

          Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, которого цитирует  «Московский Комсомолец», в понедельник дал отповедь Помпео. По словам Касеми, слова госсекретаря США о присутствии и роли Ирана в некоторых странах региона – пустые и безосновательные, а присутствие иранцев в «соседних странах» связано с консультативной деятельностью, которую Тегеран оказывает по запросу законных властей этих государств.

          Незадолго до ночной атаки, которую, предположительно, провел Израиль, сирийская армия и спонсируемые Ираном формирования атаковали позиции «Сирийских демократических сил» (СДС) на восточном берегу Евфрата, сообщал telegram-канала Directorate 4. СДС поддерживают США и, по мнению военного обозревателя Семена Пегова, намерены захватить восток Сирии, где находится нефть.

          «Вот чего на самом деле так боялись США. А не «химатак» в далекой Думе. Отсюда – разведывательные израильские удары по Т4 и последующие «Томагавки». Им нужен восток Сирии с его нефтью. А восток у них, похоже, забирают. Уверен, эскалация на этом направлении будет нарастать. Не исключено, что Трамп снова локально прибегнет к «Томагавкам», – написал он в своем telegram-канале WarGonzo. –  Была бы цель, а обоснование ей найдется. Израиль как один из очевидных и заядлых союзников США в регионе, естественно, пытается «навести ужас» на организаторов проправительственного наступления на нефтеносном востоке страны у реки Евфрат».

          На прошлой неделе Москва пообещала не допустить новых безнаказанных атак США на Сирию, после того как 14 апреля страны Запада, нарушив Устав ООН, нанесли по арабской республике массированные удары.

          «Американские наши партнеры опять угрожают новым применением оружия против суверенной Сирии, но мы этого не допустим», – заявлял на прошлой неделе на пресс-конференции в Гааге постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, которого цитировал «ТВ Центр». 

          Сам Израиль вновь не подтвердил и не опроверг свою причастность к ночным атакам. В еврейском государстве традиционно такие авиаудары называют «оборонительными действиями»: подобные атаки уже фиксировались 23 апреля, неделей ранее были атакованы сирийские аэропорты.

          Сирия и Израиль формально уже много десятилетий остаются в состоянии войны. Израиль выступает против нынешнего проекта мирного соглашения по Сирии, считая, что оно дает Ирану карт-бланш на создание плацдарма для «священной войны» против еврейского государства. Союз Израиля и США укрепился после того, как президент Дональд Трамп недавно признал Иерусалим столицей еврейского государства.


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