Израиль отказался комментировать удары по Сирии

Военные Израиля не стали комментировать ситуацию вокруг сирийских складов оружия, которые ночью подверглись ракетному обстрелу.

Армейская пресс-служба ответила на вопрос об обстреле традиционной для таких случаев формулировкой: «Мы отказываемся от комментариев», – передает РИА «Новости».

Напомним, военные объекты армии Сирии в окрестностях Хамы и Алеппо подверглись ударам ракет. Источники заявляли, что, вероятно, атаку осуществила авиация. По данным СМИ, под удар попали позиции проиранских сил, которые поддерживают Дамаск.

Пока неизвестно, какая сторона предприняла новое нападение на Сирию.