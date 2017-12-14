Стало известно о ракетных ударах по складам оружия сирийских войск

Военные объекты армии Сирии в окрестностях Хамы и Алеппо подверглись ударам ракет, сообщил военный источник.

SANA сообщает, что в окрестностях Хамы и Алеппо слышны взрывы. По его данным, атака на склады оружия совершена «с помощью вражеских ракет».

При этом источник РИА «Новости» заявил, что, «вероятнее всего, это были авиаудары».

Он рассказал, что был атакован склад оружия 47-й бригады в окрестностях Хамы. Атака привела к «мощным взрывам», начался «сильный пожар».

Правительственный телеканал Syria сообщает, что «новая агрессия против Сирии» совершена в 22.30 мск в воскресенье, передает ТАСС.

«Аль-Маядин», в свою очередь, передал, что в Алеппо ракетной атаке подвергся район Эль-Маликия.

Пока неизвестно, какая сторона предприняла новое нападение на Сирию.

Sky News Arabia сообщает, что были атакованы позиции не только войск Сирии, но и поддерживающих Дамаск проиранских сил. Так, в районе дислокации 47-й бригады находятся иранские военные советники.

Также Sky News Arabia заявила об ударах по военному аэродрому к востоку от Алеппо, но военный источник опроверг эту информацию.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли по Сирии ракетный удар.

Кроме того, несколько раз авиаудары по Сирии наносил Израиль.